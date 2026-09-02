„Прогресивна България“ внася промени в Закона за здравето, с които да се даде възможност полицейските служители да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, а автомобилите на МВР поетапно да бъдат оборудвани с такива устройства. Това обяви на брифинг заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев.

По думите му целта на предложението е да се увеличат шансовете за спасяване на хора при внезапен сърдечен арест, тъй като в много случаи служителите на МВР пристигат на мястото на инцидента преди екипите на Спешна помощ.

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„Правим от „Прогресивна България“ една голяма крачка за спасяването на български животи всеки ден. Внасяме промени в Закона за здравето, които ще дадат възможност полицаите, когато пристигат на място, да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори и всички автомобили на органите на МВР да бъдат оборудвани с тези дефибрилатори“, заяви Илиев.

Около 10 000 души годишно умират от внезапен сърдечен арест

Като аргумент за промените той посочи данните за смъртните случаи вследствие на внезапен сърдечен арест. По думите му всяка година около 10 000 души у нас губят живота си по тази причина.

Решаващи в подобни ситуации са първите минути след настъпването на сърдечния арест.

„Ако в рамките на първите пет минути бъде извършена такава дефибрилация, някъде около 60-70% от тези пациенти биха били с положителен резултат. Именно затова искаме с този законопроект да разпространим използването на тези дефибрилатори“, обясни заместник-председателят на здравната комисия.

Илиев посочи, че използването на автоматични външни дефибрилатори е широко разпространена практика в редица европейски държави. Според него опитът им показва, че решаващо значение има не само наличието на устройствата, а възможността те да бъдат използвани възможно най-бързо.

Предложението е разработено и по идея на министър Иван Демерджиев и е съгласувано с доц. Иво Петров, посочи Георги Илиев. По думите му включването на МВР е продиктувано от времето, необходимо на различните служби да достигнат до мястото на инцидент.

„Статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до място на инцидент, а практиката показва, че органите на МВР пристигат първи. С това ще увеличим и възможността за оказване на ефективна първа помощ“, каза Илиев.

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Около 2300 автомобила на МВР трябва да бъдат оборудвани

Предвижда се служителите на вътрешното министерство да преминат специализирано обучение за работа с автоматичните дефибрилатори. По думите на Илиев вече са проведени разговори с Българския Червен кръст, откъдето са заявили готовност поетапно да започнат обучението на служителите на МВР. Паралелно с това трябва постепенно да бъдат оборудвани и служебните автомобили.

По предварителна справка става въпрос за около 2300 превозни средства.

„Това не са само патрулките на КАТ. В това число са и автомобилите на „Охранителна полиция“, на пожарната безопасност“, уточни Илиев.

Оборудването няма да бъде закупено наведнъж, а поетапно. Сред възможните източници на финансиране са държавният бюджет и Фондът за безопасност на движението. Илиев обясни, че част от случаите, при които може да се наложи използването на дефибрилатор, възникват при пътни катастрофи.

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Дефибрилаторите могат да бъдат използвани и от граждани

Илиев посочи, че автоматичните устройства са създадени така, че с тях да може да работи и човек без медицинско образование, тъй като самият апарат дава инструкции за действията, които трябва да бъдат извършени.

„Тези автоматични дефибрилатори могат да се използват от абсолютно всеки граждан и самият апарат дава указания. Такива апарати имаме и тук, на входа на Народното събрание“, каза Илиев.

По думите му информираността в България за употребата на автоматични дефибрилатори и разпространението им на обществени места все още са на ниско ниво в сравнение с други страни от Европейския съюз. „За съжаление, ние сме на задните места в класацията в ЕС. Има страни, в които покритието достига до 60%“, заяви Георги Илиев.