Всеки работещ ще може сам да избира как да се управляват парите му за пенсия. Какво представляват подфондовете и какво ще се случи ако не изберем такъв? Темата коментира Мирослав Маринов в "Здравей, България", който е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

По думите му ако не изберем фонд, хората до 50 ще са останат в динамичния. Между 50 и 3 години преди пенсия ще бъдат в балансиран, а 3 години преди това нямат избор - ще бъдат автоматично причислени към консервативен фонд. Той допълни, че 5% от сумата, която ни се удържа за заплата, ще отива за втория пенсионен стълб.

Новата система за втория пенсионен стълб: Какво трябва да изберат работещите

Маринов обясни как изглежда пенсионната система и как може да изглежда пенсията ни след време.

Първият стълб при образуването е държавното обществено осигуряване (ДОО). За него има изисквания - 37 години стаж за жени и 40 години за мъжете. Пределната възраст за пенсия е около 65 години. От него около 40% от заплатата ни отива за пенсия.

Вторият стълб е допълнително задължително пенсионно осигуряване. "Това са фондовете, в които лицата си внасят парите", обясни Маринов. Универсалният пенсионен фонд ще достави между 15 и 20% от заплатата, на която сме се осигурявали.

Третият стълб е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Около 600 000 в България имат такъв. "Тя би могла да осигури още около 15-20% от нашите доходи", каза той.

От днес избираме сами инвестиционната стратегия за втората си пенсия

"При смърт на човека, преди той да започне да получава пенсия, парите му ще бъдат наследени от неговите близки. Тези подфондове са за периода на натрупване на средствата", каза той.

„Тази реформа вече съществува. На всеки три месеца пенсионно-осигурителните дружества са длъжни до 10-о число на месеца да виждат как са инвестирани техните средства. Те са променливи във времето”, каза експертът.

"Ако останем само в балансирания фонд, при 1400 евро осигуряване, може да очакваме пенсия около 500 евро. При уговорката ако започнем да се осигуряваме сега. При динамичния около 780 евро, а при консервативния – най-малко", каза в заключение той.

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Редактор: Никола Тунев