Снимка: Стопкадър
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От януари 2027 г. частните фондове вече няма да управляват парите на всички по един и същ начин
От днес до 30 ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще имат възможност за първи път сами да определят инвестиционната стратегия за своите спестявания. Промяната е ключова стъпка към въвеждането на дългоочаквания мултифондов модел, който стартира официално от 1 януари 2027 година.
Досега средствата на всички осигурени в универсалните пенсионни фондове се управляваха по един и същ начин. От догодина обаче частните фондове ще предлагат динамичен, балансиран и консервативен подфонд. Разликата е в това, че при всеки от тях парите се инвестират в различни видове активи според възрастта и предпочитанията на клиентите.
Промените във втория пенсионен стълб влизат в сила от 1 септември
„За младите хора до 50-годишна възраст парите по подразбиране ще бъдат инвестирани с по-динамична стратегия, търсеща по-висока доходност. Хората над 50 години (до 62-годишна възраст или до 3 години преди пенсия) ще попадат в балансиран инвестиционен фонд”, обясни членът на УС на БАДДПО Светла Несторова.
Тя допълни, че осигурените ще могат да сменят както пенсионната си компания, така и типа инвестиционен профил всяка година.Редактор: Мария Барабашка
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