От 1 септември до 30 ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, за първи път ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания.

Досега средствата на всички осигурени в универсалните пенсионни фондове се управляваха по един и същ начин, независимо от възрастта им и времето, което остава до пенсиониране.

Този консервативен подход силно ограничаваше възможността за постигане на по-висока доходност през 40-годишния период на натрупване.

Новите правила предвиждат частните пенсионноосигурителни дружества да предлагат три вида подфондове – динамичен, балансиран и консервативен. Разликата между тях е в начина, по който се инвестират средствата, и съответно в нивото на риска.

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При динамичния подфонд се инвестират повече средства във високорискови активи, което дава възможност за по-висока доходност. При балансирания рискът е по-нисък, а очакваната доходност съответно е по-умерена. Консервативният подфонд е предназначен за хората, на които остават 3 години до пенсиониране. При него основната цел е да се запази стойността на натрупаните средства.

Пенсионните фондове гарантират, че натрупаните средства няма да паднат под размера на внесените суми, както и че първата пенсия ще бъде с гарантиран размер.

Лицата, които искат сами да изберат подфонд, трябва да се свържат със своето пенсионноосигурително дружества – на място или по дигитален път, и да попълнят необходимия документ.

Предвиден е и служебен избор според възрастта на осигуреното лице."Лицата имат право от 1 септември до 30 ноември да изберат в кой подфонд да бъдат прехвърлени техните средства. Има предвиден възможен служебен сценарий, в който те могат да бъдат разпределени по възраст. Ако това ги устройва, не трябва да предприемат никакво допълнително действие", обясни Мирослав Маринов.

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По думите му хората, които все още не са сигурни какъв избор да направят, могат да отложат решението си с една година.

Ограничение има единствено за тези, на които остават 3 години до пенсионна възраст. Те ще бъдат автоматично преместени в консервативния подфонд и няма да имат право на допълнителен избор. "Тези хора нямат право на допълнителен избор и ще бъдат автоматично преместени в консервативния подфонд. Всички останали имат право на свободен избор", допълни Маринов.