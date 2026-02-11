Снимка: iStock
Депутатите обсъждат въвеждането на „мултифондова система“, която ще позволи на клиентите да избират как да се инвестират парите им
Пенсионната реформа минава на първо четене в пленарната зала. Миналата седмица промените в Кодекса за социално осигуряване получиха одобрението на социалната комисия с почти пълно единодушие, но без присъствието на социалния министър.
Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд.
Димитър Манолов: Промяната във втория пенсионен стълб не е реформа
До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента. Идеята сега е да се въведе „мултифондова система” - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек.Редактор: Мария Барабашка
