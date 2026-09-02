Две млади жени са пострадали при инцидент с товарен автомобил в Стара Загора, съобщиха от МВР.

Случаят е от 1 септември. Около 15:50 часа 61-годишен мъж се движел с товарен автомобил по югоизточния ръкав на пътния възел между бул. „Никола Петков“ и път I-5. В кабината на камиона пътували две жени на 19 и 23 години. От информацията на полицията не става ясно защо двете са били в превозното средство и каква е връзката им с водача.

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По първоначални данни при извършването на десен завой 19-годишната отворила предната лява врата, докато камионът все още бил в движение. Тогава 23-годишната жена паднала от автомобила. По-младата пътничка също слязла от камиона, преди той да е спрял.

След случилото се шофьорът откарал двете жени в Спешна помощ в Стара Загора. След преглед и оказана медицинска помощ те са освободени. Няма опасност за живота им.

61-годишният водач е проверен за употреба на алкохол. Резултатът от теста е отрицателен.

Редактор: Цветина Петкова