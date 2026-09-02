44-годишен мъж, издирван за изтърпяване на двегодишна присъда, е задържан след полицейска акция в сливенския квартал „Даме Груев“. Преди ареста той се заключил в мазе и оказал съпротива на служителите на реда, съобщи кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

До намесата на полицията се стигнало, след като граждани забелязали мъжа да разбива избени помещения и подали сигнал. По данни на очевидец при пристигането на униформените той се барикадирал в едно от мазетата.

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Мъжът отказал да излезе от помещението, в което, според полицията, бил проникнал незаконно. Докато служителите се опитвали да го изведат, той оказал съпротива и възпрепятствал работата им. Очевидец твърди, че 44-годишният хвърлял и буркани по полицаите.

В крайна сметка мъжът е задържан и отведен в Районното управление в Сливен, където е оставен в ареста за срок до 24 часа. При последвалата проверка станало ясно, че той е бил обявен за издирване във връзка с влязла в сила присъда от две години лишаване от свобода. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова