Започна постепенно спадане на нивото на река Дунав в българския участък, като през последното денонощие се отчитат минимални колебания по отделните постове.

Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Повишение е регистрирано при водомерните постове Силистра – със 6 см, Русе с 4 см, Свищов с 2 см и Никопол с 1 см. Понижение с 3 см е регистрирано при Ново село и Лом, а при Видин и Оряхово понижението на нивото е с по 1 см.

Слабо повишение на нивото на Дунав по българския участък, кораб заседна край Батин

По информация на дирекция „Речен надзор“ заседналата преди ден в района на остров Батин баржа все още не е отседнала. Тя е извън корабоплавателния път, като преминаването в района става при повишено внимание.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена.

Редактор: Никола Тунев