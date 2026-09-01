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Прогнозите са за застой през следващите дни
След историческия спад на нивото на река Дунав, през последните дни обемът леко се повишава.
Според директора на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” инж. Ивелин Занев в момента се наблюдава резултатът от валежите преди около 10 дни в западната част на водосборния басейн на реката.
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В шестте водомерни поста, които се наблюдават, повишението е между 2 и 7 см. Най-голямо е в района на Силистра, най-малко – при Ново село.
„Това е резултат точно от вълната, която вече се оттича. Очакваме, поради липсата на валежи в западната част на водосбора, в следващата седмица да имаме застой и леко понижение”, каза инж. Занев.
Всичко това се отразява на търговското плаване по реката.
„За съжаление, то е почти блокирано. Движат се единични кораби”, обясни Занев.
В понеделник в района на Батин е имало лек инцидент. Конвой от два плавателни съда е излязъл от плавателния път и единият е заседнал извън границите на фарватера.
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Постоянна връзка се поддържа и с АЕЦ „Козлодуй”. „Ситуацията при Оряхово е повишение от 3 см спрямо вчера и повишение от около 15 см от миналата седмица”, обясни Занев.
Това дава възможност да бъде захранван каналът към охлаждащите съоръжения, стана ясно по думите му.
Освен това обясни, че вече реката е навлязла в т.нар. хидроложко плато и нивата не би трябвало да спадат повече.
„Но всичко това много зависи от метеорологичната обстановка и от валежите, които ще паднат в Централна Европа”, каза инж. Занев.
Прогнозите са за застой в нивото на реката през следващите дни.
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