„Икономическият растеж в България започва да се забавя, а цените на храните ще продължат да се вдигат." Това заяви бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му във вътрешен план няма съществена промяна, а несигурността във външен план също остава висока заради продължаващата война между САЩ и Иран. Като допълнителен фактор за поскъпването на храните Дацов посочи сушата, особено в Западна Европа.

Той коментира и състоянието на държавните финанси. Според него обявеният бюджетен дефицит от 5,7% не отразява реалната ситуация и има вероятност страната да приключи годината с дефицит под 3%. „Основният сценарий, който мисля, че бюджетът е около 3,7 процента, е дефицитът, който е възможно да се получи на касова основа“, посочи Дацов.

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По думите му изпълнението на капиталовата програма на държавата изостава значително от заложеното. На базата на предварителните данни за август капиталовите разходи са под 4 млрд. евро, докато в бюджета са предвидени над 9 млрд. евро. В тази сума са включени и разходи, свързани с плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. „Не мисля, че тази амбициозна капиталова програма ще бъде изпълнена“, заяви Дацов.

► Вторият пенсионен стълб

Дацов подкрепи и създаването на втория пенсионен стълб като част от пенсионната реформа. Според него това е съществена промяна, която може да гарантира по-висока доходност и съответно по-високи пенсии в бъдеще.

Той определи като основен проблем демографската ситуация и посочи, че са необходими около трима работещи, за да бъде осигурена нормална пенсия за един пенсионер. „Ако не взимат от данъците на работещите днес, никога не могат да плащат пенсиите на пенсионерите, за да има нормален стандарт“, обясни той.

По думите му съотношението между пенсията и заплатата в момента е около 30 и няколко процента. Без сегашната система на финансиране пенсиите биха били приблизително три пъти по-ниски.

Затова според Дацов е важно хората да започнат да инвестират за пенсия възможно най-рано.

Промените във втория пенсионен стълб влизат в сила от 1 септември

В момента тече информационна кампания за втория пенсионен стълб, чрез която гражданите ще получават повече информация за възможностите и начина, по който могат да бъдат управлявани средствата им.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева