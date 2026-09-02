Снимка: АП/БТА
Шофьорът е задържан
Автомобил се вряза тази нощ в тълпа от поддръжници на иранското правителство и въоръжените сили в североизточния град Машхад. Загинали четирима души, а над 10 са ранени.
По първоначална информация автомобилът се движел с висока скорост, когато се сблъскал с друго превозно средство. Шофьорът загубил контрол над колата, която продължила към тълпата. По пътя си тя ударила предпазни огради и пътни знаци, преди да се вреже в хората. Това съобщи ръководителят на пътната полиция в провинция Разави Хорасан Мохсен Муса-Абади.
Шофьорът е задържан. Първоначалната проверка показала, че той не бил в нормално състояние, но властите не уточняват какво точно е било състоянието му.
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Към момента няма данни инцидентът да е политически мотивиран. Властите го определят като пътнотранспортно произшествие.
Събирането в Машхад е част от поредица периодични прояви в подкрепа на Ислямската република и въоръжените ѝ сили. Според агенция „Мехр“ подобни събития се провеждат от началото на войната със Съединените щати в края на февруари.Редактор: Дарина Методиева
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