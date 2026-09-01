Нова система за управление на трафика започна да действа от днес в гръцката област Атика, включваща столицата Атина. Системата „Трафик Командър” на гръцката полиция ще използва камери, дронове и инструменти с изкуствен интелект, за да открива по-бързо задръствания и инциденти и да насочва екипи на пътната полиция към проблемните участъци, се посочва в информацията.

Оперативният център на системата се намира в Главната полицейска дирекция на Атика и събира данни от различни източници, сред които 235 камери за наблюдение на трафика, информация за пътни инциденти, ремонти, метеорологични условия и движението на обществения транспорт. В наблюдението ще участват и десет дрона. Над 138 полицаи от специално създадената група КОМВОС ще работят както в оперативния център, така и по основните пътни артерии, предаде Иван Лазаров, кореспондент на БТА в Атина.

Засилен трафик и задръствания към границите с Гърция и Сърбия

Според гръцките власти Атика обслужва над 4 милиона жители, а всеки ден само в центъра на Атина навлизат около 700 000 автомобила. При пълното разгръщане на системата се очаква тя да обработва около 50 000 свързани с движението събития дневно, като целта е по-бърза реакция при катастрофи, повредени автомобили и други причини за задръствания.

През март в Атина започна използването на камери с изкуствен интелект за автоматично засичане на нарушения на пътя, като първоначално те бяха поставени на осем натоварени локации и на десет автобуса от градския транспорт. Системата разпознава нарушения като преминаване на червен светофар, превишена скорост, движение в бус лента и използване на мобилен телефон зад волана.

Редактор: Мария Барабашка