Иран е готов незабавно да започне отново да изпълнява поетите ангажименти, ако Съединените щати също се върнат към договореностите от меморандума за разбирателство, постигнат през юни с цел прекратяване на войната в Близкия изток. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан.

Пезешкиан направи изявлението си по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан. „Категорично заявявам, че ако САЩ се върнат към ангажиментите си по меморандума за разбирателство, Ислямска република Иран незабавно ще предприеме ответни мерки“, посочи той.

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Меморандумът беше договорен през юни с намерението да доведе до трайно прекратяване на войната между Иран и Съединените щати. Конфликтът избухна в края на февруари след американски и израелски удари срещу Ислямската република.

Постигнатата договореност обаче се разпадна през юли. Техеран и Вашингтон взаимно се обвиниха, че не изпълняват договорените условия.

Новото послание на Пезешкиан идва на фона на поредно изостряне на напрежението между двете държави. След около месец на относително затишие вчера Иран и САЩ отново си размениха удари.

Един от основните спорни въпроси продължава да бъде контролът върху Ормузкия проток - стратегически морски маршрут с ключово значение за световните енергийни доставки.

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Техеран затвори протока, но обвързва евентуалното му повторно отваряне с връщането на Вашингтон към поетите по меморандума ангажименти. Иранските власти твърдят, че при изпълнение на договореностите от американска страна са готови също да възстановят своите задължения, включително да отворят отново стратегическия морски път.

Подобна позиция изрази и иранският външен министър Абас Арагчи. Той заяви, че Вашингтон трябва да се придържа към поетите ангажименти и към документа, подписан от американския президент. „В такъв случай всичко може да бъде върнато в нормалното русло“, заяви Арагчи.

Редактор: Цветина Петкова