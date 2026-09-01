Ново напрежение избухна в охранявания център за мигранти „Клиди“ в община Синтики, област Серес, близо до границата с България. Това е вторият сериозен инцидент в рамките на малко повече от седмица, а гръцките власти разположиха допълнителни полицейски сили в района, съобщава гръцката обществена телевизия ERT.

Последните безредици започнаха около 22:00 часа на 29 август. По данни на полицията група мигранти започнала да хвърля камъни срещу силите на реда и да нанася щети по оградата на центъра. Част от нея се срутила, а повреди били нанесени и по електрическата инфраструктура.

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Според ERT около 100 мигранти са участвали в протеста, като недоволството им е било свързано с условията, при които са настанени. При безредиците е разрушена вътрешната ограда. След намесата на полицията ситуацията е била овладяна.

За разлика от предишните сблъсъци, този път при последвалото преброяване не е установена липсата на хора от центъра. Задържан е 22-годишен египетски гражданин, за когото се предполага, че е подбудил безредиците.

Ситуацията в „Клиди“ обаче остава напрегната. Председателят на Съюза на полицейските служители в Серес Янис Куниос заяви пред ERT, че охранителната инфраструктура е сериозно повредена и поиска намиращите се там 340 мигранти да бъдат преместени в други центрове.

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По думите му в момента служители на специалните полицейски части на практика заместват разрушените огради. Той твърди, че първото и второто крило на центъра са били повредени при безредиците на 22 август, четвъртото - при по-ранни сблъсъци през ноември, а сега всички 340 души са настанени в третото крило, където оградата също е напълно разрушена.

40 души преминаха през оградата при първите безредици

Значително по-сериозни бяха събитията вечерта на 22 август. Тогава група мигранти започна да хвърля камъни и други предмети по полицейските служители и нанесе мащабни щети на инфраструктурата.

Част от задържаните прерязали телената ограда и 40 души успели да излязат от центъра. Трима били задържани незабавно, а при последвалата полицейска операция били открити и арестувани още 24 души. Петима чужденци били ранени и откарани в болницата в Серес. Трима се върнали в центъра след оказана медицинска помощ, а двама останали за лечение.

При последващото изясняване на случая гръцката полиция съобщи, че 15 души са останали в неизвестност и издирването им продължава.

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Заради първите безредици бяха задържани 25 души. На 23 от тях - граждани на Бангладеш и Египет - бяха повдигнати обвинения, сред които за бягство и опит за бягство, бунт и причиняване на материални щети.

Впоследствие 23 души бяха осъдени на наказания до 26 месеца затвор, като съдът постанови присъдите да бъдат изтърпени ефективно. По последни данни от 30 август 13 от избягалите при първите безредици все още се издирват.

Местните власти искат центърът да бъде закрит

Случващото се предизвика сериозно безпокойство и сред жителите на района. Общинският съвет на Синтики прие с голямо мнозинство резолюция, с която настоява центърът в „Клиди“ да бъде закрит. Местната власт аргументира искането си както с последните безредици, така и с натрупаните през годините опасения на хората в района.

В центъра в момента се намират около 340 мигранти, като по-голямата част от тях са граждани на Египет и Бангладеш. Съоръжението се намира в област Серес, в непосредствена близост до гръцко-българската граница.

Редактор: Цветина Петкова