Полицейски служител в Южна Корея е задържан по подозрение, че фалшифицирал официални документи и неправомерно приключвал случаи на изчезнали лица, без да провери дали те са в безопасност. Скандалът избухна, след като двама от изчезналите бяха открити мъртви на популярния туристически остров Чеджу, което предизвика обществено възмущение и призив за строги мерки от страна на държавния глава.

Южнокорейският президент Ли Чже Мьон призова за по-голяма отчетност на полицията след обществено възмущение от начина, по който е работено по поредица от случаи на изчезнали лица на остров Чеджу.

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„Полицията вероятно ще разполага с най-голяма власт сред държавните институции”, каза Ли на заседание на кабинета на 25 август, като добави, че обществеността поставя под въпрос дали силите на реда могат да носят тази отговорност. „Отговорността трябва да бъде засилена пропорционално на размера на властта”.

Четирима души, обявени за изчезнали в Чеджу, са открити мъртви в рамките на три дни. Случаите не са свързани помежду си. Два от тях обаче са приключени от въпросния служител, без да бъде потвърдено, че изчезналите са в безопасност.

Твърденията накараха полицията да преразгледа всички 298 сигнала за изчезнали лица, обработени от въпросния служител. Около 10 от тях се проверяват за възможно неправомерно приключване.

Единият случай е свързан с Джанг Ми-ран, 37-годишна жена, чието изчезване се превърна в национална полемика, след като полицията го е приключила, без да потвърди безопасността ѝ. Нейното тяло e открито на 24 август, 104 дни след изчезването ѝ.

Другият случай е с мъж на около 60 години, чието семейство отново го е обявило за изчезнал, което е довело до подновяване на издирването, завършило с намирането на тялото му.

Съдът задържа служителя на 25 август по подозрение в неизпълнение на служебните задължения, фалшифициране на официални електронни записи и възпрепятстване на служебните задължения.

Редактор: Мария Барабашка