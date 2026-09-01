Паднал дрон е бил открит тази сутрин край село Виишоара, в окръг Васлуй в източната част на Румъния, съобщава румънската обществена телевизия „ТеВеРе”.

Летателният апарат е намерен от местен жител на поле, на около 30 километра от границата с Република Молдова. Сигналът е подаден в 10:15 ч. местно (и българско) време.

Предполагаем фрагмент от дрон е бил изваден от турист на плаж в румънски курорт

Районът е отцепен. Мястото представлява земеделска земя и няма данни за материални щети или пострадали хора, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Властите започнаха разследване, за да установят типа на летателния апарат и обстоятелствата, при които той се е озовал на мястото. По първоначална информация на властите апаратът е съдържал експлозив. Той най-вероятно ще бъде взривен, за да се елиминира всякаква опасност.

Редактор: Ивета Костадинова