Снимка: БТА
По първоначална информация на властите летателният апарат е съдържал експлозив
Паднал дрон е бил открит тази сутрин край село Виишоара, в окръг Васлуй в източната част на Румъния, съобщава румънската обществена телевизия „ТеВеРе”.
Летателният апарат е намерен от местен жител на поле, на около 30 километра от границата с Република Молдова. Сигналът е подаден в 10:15 ч. местно (и българско) време.
Предполагаем фрагмент от дрон е бил изваден от турист на плаж в румънски курорт
Районът е отцепен. Мястото представлява земеделска земя и няма данни за материални щети или пострадали хора, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.
Властите започнаха разследване, за да установят типа на летателния апарат и обстоятелствата, при които той се е озовал на мястото. По първоначална информация на властите апаратът е съдържал експлозив. Той най-вероятно ще бъде взривен, за да се елиминира всякаква опасност.Редактор: Ивета Костадинова
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