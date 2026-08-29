Предполагаем фрагмент от дрон е бил изваден от турист на плаж в румънския черноморски курорт Ефорие Норд край Констанца, Югоизточна Румъния.

Мъж е извадил предполагаемия фрагмент от морето и го е занесъл при пост на морски спасители, след което на място са пристигнали полицаи и жандармеристи, които са взели обекта. Фрагментът ще бъде изследван от специалисти.

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Служители на реда съветват туристите да не докосват подобни предмети, намерени във водата или пясъка, тъй като те могат да бъдат опасни.

Според журналист на местна медия намереният фрагмент, който е бил дълъг около 60 сантиметра, не е съдържал експлозив.

Редактор: Никола Тунев