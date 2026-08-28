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Те са открити до фар Шабла, на плажове в Черноморец и Ахтопол
Военноморските сили изпълниха и днес задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях, открити във водите на Черно море.
Снимка: МО, Шабла
Специализиран екип от Военноморска база – Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от фар Шабла. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той беше транспортиран до района на базата.
Снимка: МО, Черноморец
По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж „Бунгалата“ в Ахтопол.
Снимка: МО, АхтополРедактор: Калина Петкова
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