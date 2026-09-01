Бившият премиер на Великобритания Киър Стармър ще се оттегли като депутат. Очаква се това решение да предизвика провеждането на частични парламентарни избори, съобщават британски издания.

Това създава възможност лидерът на Зелената партия Зак Полански да се кандидатира за мястото в парламента, тъй като формацията има силна подкрепа в избирателния район Холбърн и Сейнт Панкрас.

Британският премиер подаде оставка

Пред изданието „Камдън Ню Джърнъл“ Стармър заяви:

„За мен беше огромна чест и привилегия да представлявам най-добрия избирателен район в страната и да наследя Франк Добсън, който беше изключително добър депутат и член на последното лейбъристко правителство. Сега ще се съсредоточа върху други неща, включително международните отношения – отбраната, сигурността, търговията и технологиите в един бързо променящ се свят", заяви той.

"Ще продължа и работата си, която отдавна върша заедно с други хора - по борбата с насилието над жени и момичета. Това е кауза, която е изключително важна за мен. Започнах тази работа още преди да стана депутат и имам желание да я продължа и след като вече не съм", казва още пред изданието.

It has been an honour and a privilege to represent Holborn and St Pancras for the last 11 years.



My statement. pic.twitter.com/xzu4xcIno2 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 1, 2026

Редактор: Никола Тунев