Снимка: БТА/АП
72% от гражданите искат страната да остане монархия
Новият норвежки крал Хокон VIII положи клетва за вярност към конституцията пред парламента на страната. Церемонията се състоя в присъствието на съпругата му – кралица Мете-Марит.
53-годишният Хокон получи короната след смъртта на своя баща Харалд V. Дългогодишният норвежки монарх почина на 28 август на 89-годишна възраст.
Снимка: БТА/АП
„Всичко за Норвегия“: Хокон VIII пое короната и запази девиза на баща си
La Familia Real abandona el Parlamento tras el juramento de Haakon VIII como nuevo Rey de Noruega.— REINA_LETIZIA2020 (@RLetizia2020) September 1, 2026
Se dirigen de nuevo al Palacio Real de Oslo. https://t.co/qOCs8Q5rke pic.twitter.com/hjsvgt4Y4f
Хокон VIII застава начело на монархията в момент, когато подкрепата за нея сред норвежците бележи значителен ръст. Ново проучване на Norstat, проведено през уикенда след смъртта на Харалд и публикувано от обществената телевизия NRK, показва, че 72% от гражданите искат Норвегия да остане монархия.
King Haakon, Crown Princess Ingrid Alexandra, Queen Sonja and Prince Sverre Magnus departing the Stortinget.— ChristinZ (@ChristinsQueens) September 1, 2026
🎥 NRK pic.twitter.com/sqz0LBp0Fe
Това е увеличение с осем процентни пункта спрямо предишното допитване през май. Други 20% от анкетираните предпочитат различна форма на държавно управление, а 8% не заемат категорична позиция.
Снимка: БТА/АП
Само няколко месеца по-рано картината беше значително по-различна. През февруари подкрепата за монархията беше спаднала до 60% – най-ниското отчетено равнище. Тогава 27% от участниците в проучването заявяваха предпочитание към друга форма на управление.
🔴 Norway's King Haakon VIII swears constitutional oath after Harald V's death— NewsTongue (@NewsTongueX) September 1, 2026
King Haakon VIII, 53, took the oath of allegiance before parliament on Tuesday, two days after his father King Harald V died at 89 following a 35-year reign. Haakon was driven from the royal palace to… pic.twitter.com/23USqTY0Kz
Почина кралят на Норвегия Харалд V
👑🇳🇴Haakon VIII jura como Rey ante el parlamento de Noruega con la princesa Ingrid a su lado, haciendo historia— Revista ¡HOLA! (@hola) September 1, 2026
A este acto, uno de los de mayor relevancia institucional de todo su reinado, la gran ausente es la reina Mette-Marit, quien se ha ausentado por motivos de salud… pic.twitter.com/kBH8tOirn9
Спадът дойде на фона на серия от скандали, поставили норвежкото кралско семейство под силен обществен натиск. Един от тях беше свързан с Мете-Марит и разкритията за миналите ѝ контакти с осъдения за сексуални престъпления американски финансист Джефри Епстийн.
Сериозен удар върху имиджа на семейството нанесоха и съдебните проблеми на нейния син Мариус Борг Хьойби. Той е роден от предишна връзка на Мете-Марит, преди тя да се омъжи за Хокон през 2001 г.
29-годишният Хьойби беше осъден на четири години затвор за две изнасилвания и по още 32 обвинения, сред които насилие срещу бивша партньорка. По обвиненията за други две предполагаеми изнасилвания той беше оправдан. Хьойби обжалва постановената присъда.
Навършват се 58 години от сватбата на покойния норвежки крал Харалд V и кралица Соня
Снимка: БТА/АП
Докато очаква разглеждането на жалбата, той се намира под домашен арест и носи електронна гривна. Въпреки ограниченията Хьойби е получил разрешение да посети Харалд V в болницата ден преди смъртта на краля.
На 31 август той беше и сред хората, които пренесоха тленните останки на покойния монарх до параклиса на Кралския дворец в Осло. На Хьойби е разрешено да присъства и на погребението на Харалд V, насрочено за 9 септември.Редактор: Цветина Петкова
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