Навършват се 58 години от сватбата на покойния норвежки крал Харалд V и кралица Соня. Монархът почина в петък на 89-годишна възраст.

Ковчегът на норвежки крал Харалд V беше откаран от Университетската болница до Кралския дворец в Осло. През последните дни здравословното състояние на краля беше сериозно влошено. Той беше приет в болницата на 17 август, а впоследствие от двореца съобщиха, че се лекува с антибиотици заради бактериална инфекция в кръвта.

Хиляди изпратиха Харалд V: Ковчегът на норвежкия крал беше откаран в двореца (ВИДЕО+СНИМКИ)

Любовта между 89-годишната кралица Соня и Харалд V преминава през различни препятствия. Соня Харалдсен, която по онова време е обикновена гражданка, се запознава с норвежкия принц Харалд още като девойка. Двамата се срещат отново, когато Соня е на 22 години, и скоро се влюбват.

Връзката им обаче не получава одобрението на бащата на Харалд – тогавашния крал Олаф. Двамата са принудени да пазят любовта си в тайна в продължение на 9 години заради неговото категорично противопоставяне.

Почина кралят на Норвегия Харалд V

Впоследствие Харалд заявява на баща си, че няма да се венчае, ако получи позволение да бъде със своята избраница. На 29 август 1968 г. двамата сключват брак в катедралата в Осло.

Пет години по-късно се ражда синът им Хокон. Със смъртта на Харалд V престолът автоматично беше наследен от сина му Хокон. На извънредно заседание на Държавния съвет новият монарх обяви, че ще управлява под името крал Хокон VIII и ще запази кралския девиз „Всичко за Норвегия“, използван от баща му, дядо му и прадядо му.

Редактор: Ивайла Маринова