Неизвестен обект експлодира днес на жп гара в южния германски град Аугсбург. Двама души са получили леки наранявания.

Експлозията станала в подлез край сградата на гарата, съобщи полицията на провинция Бавария. Съобщава се и за счупени прозорци. Все още не е ясно какво представлява взривеният предмет.

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Аугсбург е регионален транспортен възел, разположен на около 55 километра северозападно от Мюнхен.

