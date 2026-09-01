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Скандал предизвика и отказът да бъдат допуснати определени журналисти
Остри критики предизвика решението на Съединените щати да поканят Русия отново на срещата на страните от Г-20 в Ашвил, Северна Каролина. Недоволство изразиха европейските министри на финансите и ръководители на централни банки.
За първи път от нахлуването на Русия в Украйна, руски финансов министър, заедно с управителя на Руската централна банка, се включи в срещата на финансовите министри от групата на 20-те най-големи световни икономики.
На среща с руския първи финансист министърът на финансите на Щатите Скот Бесент е подчертал, че не е възможно икономическо облекчение за Русия или споразумения по други въпроси, докато войната срещу Украйна не приключи.
Германският министър на финансите заяви, че няма да има връщане към нормалното състояние в отношенията с Русия
Скандал предизвика и отказът да бъдат допуснати определени журналисти, включително от „Блумбърг Нюз“, „Ню Йорк Таймс“ и „Уолстрийт Джърнъл“.Редактор: Цвета Лазаркова
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