Остри критики предизвика решението на Съединените щати да поканят Русия отново на срещата на страните от Г-20 в Ашвил, Северна Каролина. Недоволство изразиха европейските министри на финансите и ръководители на централни банки.

За първи път от нахлуването на Русия в Украйна, руски финансов министър, заедно с управителя на Руската централна банка, се включи в срещата на финансовите министри от групата на 20-те най-големи световни икономики.

На среща с руския първи финансист министърът на финансите на Щатите Скот Бесент е подчертал, че не е възможно икономическо облекчение за Русия или споразумения по други въпроси, докато войната срещу Украйна не приключи.

Германският министър на финансите заяви, че няма да има връщане към нормалното състояние в отношенията с Русия

Скандал предизвика и отказът да бъдат допуснати определени журналисти, включително от „Блумбърг Нюз“, „Ню Йорк Таймс“ и „Уолстрийт Джърнъл“.

Редактор: Цвета Лазаркова