Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че ситуацията с Русия "не е нормална", дори и Москва да вземе участие в срещите на финансовите министри на страните от Г-20, започнали в Ашвил, в американския щат Северна Каролина.

"Всеки ден умират хора, току-що станахме свидетели на поредната ескалация в атаките. Не може просто така да се върнем към нормалното", добави той.

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Руският министър на финансите Антон Силуанов и представители на Руската централна банка също присъстват на срещите на финансовите министри и управителите на централните банки на страните от Г-20.

"Смятам, че сигналът, изпратен с приемането на руския министър на финансите тук, е доста тревожен", заяви Клингбайл пред журналисти в Ашвил. "Бих искал по-голяма яснота от американска страна, че той не трябва да бъде посрещнат тук като обикновен гост", добави германският финансов министър.

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Междувременно руското Министерство на финансите заяви, че Силуанов и американският му колега Скот Бесънт са разговаряли в кулоарите на срещата на Г-20. От ведомството посочиха, че "двете страни са обсъдили сътрудничеството между Русия и САЩ по финансови въпроси, както и взаимодействието в рамките на Г-20".

Редактор: Никола Тунев