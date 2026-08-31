Поредна руска ракетна атака унищожи печатница в покрайнините на Киев, която е трябвало да произведе милиони учебници за началото на новата учебна година. Ударът е нанесен през нощта, точно когато производството е било увеличено, за да бъдат отпечатани 1,3 милиона книги – около 10% от всички учебници, необходими за украинските ученици.

Търговският директор на издателската компания „Конви“ Виктория Хайдай разглежда останките от разрушената печатница. От сградата останали овъглени конструкции и пепел, а дори оцелелите от огъня страници са унищожени от водата, използвана при гасенето на пожара, както и от атмосферните условия след срутването на покрива.

Сред отломките е откъсната и обгоряла страница от учебник по английски език. На нея все още се чете: „Казвам се Уилям, аз съм от Великобритания. Баба ми живее в Нотингам. Това е красив град“.

Russian strikes destroy 12 million books ahead of Ukraine's first week back at school https://t.co/VIh2W3YbTn — BBC News (World) (@BBCWorld) August 31, 2026

По данни на украински медии Русия е нанесла удари по печатници и издателства в различни части на страната. При атаките са унищожени около 12 милиона книги, а са нанесени щети и на редица обекти, свързани с украинската история и култура. Според местни медии през тази година е унищожена около една трета от всички книги, отпечатани в Украйна.

„Вярвам, че това е умишлено от страна на Руската федерация“, каза Хайдай. По думите ѝ през последните два месеца някои от най-големите издателски компании са загубили логистичните си складове, в които са били съхранявани огромни количества книги.

„Руснаците унищожават и печатници в опит да заличат Украйна като нация. Но, честно казано, няма да успеят“, заяви тя.

През последните седмици са били атакувани повече от 35 обекта, свързани с книгоиздаването и печатарската индустрия.

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Унищожени са и книги с историческа стойност

Под ударите не попадат само новоотпечатани книги. Пазарът за книги втора употреба „Почайна“ в Киев също е бил засегнат. При атаката са унищожени стотици малки търговски щандове и огромен брой ценни книги.

Докато пожарникарите все още гасили пламъците, 28-годишната книжна блогърка Лилия Велика е ровела сред тлеещите останки с надеждата да спаси нещо. В ръцете си тя държала подгизнало копие на научнофантастичен роман. „Книгите ни спасяват, а да ги загубим е като да загубим сърцата си“, каза тя.

Щети са нанесени и на музеи, художествени галерии, филмови студиа, библиотеки и оперни театри.

Сред засегнатите обекти е Киевско-Печерската лавра – голям средновековен манастир и един от най-значимите културно-исторически комплекси в украинската столица. При атака с дрон били повредени златните куполи на катедралата „Успение Богородично“.

Ценни религиозни артефакти били преместени на безопасно място, но голяма част от покрива била обхваната от пламъци. Очаква се възстановяването да струва около 11,2 милиона долара и да продължи две години.

В комплекса се намира и украинският музей на книгата и печата. През 1990 г. ЮНЕСКО включва Киевско-Печерската лавра в списъка на световното наследство, а през септември 2023 г. тя е добавена и в списъка на обектите на световното наследство, застрашени от опасност.

По време на неотдавнашните чествания на 975-годишнината от основаването на манастира генералният директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енан заяви, че е „дълбоко натъжен“ от „значителните щети“.

„ЮНЕСКО категорично осъжда всички атаки срещу културни ценности, защитени от международното право“, заяви той пред официалните гости, сред които беше и украинският президент Володимир Зеленски.

Ел-Енан посети катедралата заедно с украинския министър на културата Тетяна Бережна. Според нея културните последици от войната не трябва да бъдат разглеждани отделно от военните.

„Това е екзистенциална война. Русия иска да ни унищожи като нация, да ни заличи като нация, сякаш украинците не съществуват и никога не са съществували. Затова Русия атакува нашето културно наследство – символите на нашето дългогодишно присъствие тук“, заяви Бережна.

По думите ѝ Русия е атакувала повече от 1900 обекта на украинското културно наследство и над 2000 културни институции.

Заради продължаващите атаки дигитализирането на произведения на изкуството, книги и други културни ценности се превръща в част от стратегията за тяхното съхраняване. Целта е и украинските деца да продължат да имат достъп до образование и литература, независимо от унищожаването на физически книги и учебници.

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Украинското книгоиздаване е под заплаха

Съществуват опасения, че целият украински книгоиздателски сектор е изправен пред сериозна заплаха и се нуждае от международна подкрепа, за да продължи да функционира.

На мястото на разрушената печатница в Киев Виктория Хайдай подчерта, че оцеляването на индустрията е от ключово значение за съхраняването на украинската литература. „Думите са всичко. Те са нашето развитие, нашата култура и нашето историческо наследство, което се предава от поколение на поколение“, каза тя.

Темата за украинската идентичност и култура отдавна присъства и в политическите изказвания на руския президент Владимир Путин. В есе от 2021 г., озаглавено „За историческото единство на руснаци и украинци“, Путин заявява, че руснаците и украинците са един народ и поставя под въпрос легитимността на независимата украинска държава и култура.

В изявление пред "Би Би Си" руското посолство във Великобритания обвинява украинското правителство за част от нанесените щети върху културното наследство. От дипломатическата мисия твърдят, че паметници били премахвани, а улици – преименувани. Посолството също така заявява, че културни обекти били използвани за прикриване на военни съоръжения.

Кремъл многократно е отричал умишлено да нанася удари по цивилни цели по време на пълномащабното си нахлуване в Украйна. Това се случва на фона на многобройни ракетни и безпилотни атаки срещу жилищни сгради и друга цивилна инфраструктура в страната.

Редактор: Дарина Методиева