Снимка: БТА
Той добави, че настоящите политици в ЕС заемат конфронтационна позиция спрямо Русия не само на думи, но и на дела
Европа прави изявления, внушаващи, че смята Русия за противник и дори враг, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Песков подчерта, че Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и Европейския съюз.
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Той добави, че настоящите политици в ЕС заемат конфронтационна позиция спрямо Русия не само на думи, но и на дела. "Те мобилизират военните способности на Европа и ги насочват срещу нашата страна, като същевременно участват пряко във военни действия срещу нас", каза Песков.Редактор: Никола Тунев
Източник: Атанаси Петров, БТА
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