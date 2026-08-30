Руските въоръжени сили подготвят масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна. Това съобщи Министерството на отбраната в Москва.

"В съответствие с получените указания Въоръжените сили на Руската федерация започнаха подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на продължаващите атаки на киевския режим срещу гражданската инфраструктура и горивно-енергийния комплекс на Русия", се посочва в изявление на ведомството.

Министерството съобщи също, че през изминалата нощ руските войски са поразили с ударни дронове в Киев комбинат за производство на азбестоциментови изделия, чиито складове били използвани за съхранение на взривни вещества на научно-техническата и инженерна компания, която произвежда дронове и муниции.

Украински дронове атакуваха голям руски нефтопреработвателен завод

Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през изминалото денонощие 14 управляеми авиационни бомби, пет ракети от американската реактивна система за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS), както и 804 безпилотни летателни апарата.

Редактор: Дарина Методиева