Природозащитници излизат на протест след отравянето на лешояди в Стара Планина. Искането им е за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове.

Демонстрантите ще настояват за спешно криминализиране на използването на отровни примамки.

Готвят законови промени заради поставянето на отровни примамки в природата

В средата на август в Национален парк „Централен Балкан“ от отрова загинаха 8 лешояда - пет черни, два белоглави и единственият брадат лешояд в дивата природа на България.

Редактор: Дарина Методиева