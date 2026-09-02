Снимка: Доктор Добромир Добрев, БДЗП
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Днес ще се проведе протест
Природозащитници излизат на протест след отравянето на лешояди в Стара Планина. Искането им е за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове.
Демонстрантите ще настояват за спешно криминализиране на използването на отровни примамки.
Готвят законови промени заради поставянето на отровни примамки в природата
В средата на август в Национален парк „Централен Балкан“ от отрова загинаха 8 лешояда - пет черни, два белоглави и единственият брадат лешояд в дивата природа на България.Редактор: Дарина Методиева
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