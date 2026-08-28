Поставянето на отровни примамки в природата може да бъде по-ясно регламентирано като престъпление. Министерството на околната среда и водите и представители на прокуратурата ще подготвят предложения за промени в наказателното законодателство и санкциите срещу подобни деяния.

Мерките бяха обсъдени на среща в МОСВ след последния случай на поставена отрова на територията на Национален парк „Централен Балкан“. Заподозрян за деянието беше задържан няколко дни след инцидента след съвместни действия на полицията, прокуратурата и служителите на парка.

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В разговорите участваха представители на Главна дирекция „Национална полиция“, Асоциацията на прокурорите в България, Фондацията за опазване на лешоядите и експерти на екоминистерството.

Една от основните обсъждани промени е самото поставяне и използване на отровна примамка да бъде изрично обхванато от наказателното законодателство. Ще бъде прегледана и нормативната уредба за неправомерното използване на опасни вещества и продукти за растителна защита.

МОСВ и Асоциацията на прокурорите ще разработят конкретните предложения за промени в кратки срокове.

Предвижда се и по-голяма специализация при разследването на престъпления срещу природата. Обсъждат се целеви обучения за прокурори и полицаи, както и продължаване на практическата подготовка на ветеринарни специалисти, служители на регионалните екоинспекции и националните паркове. В обученията ще бъдат привличани и международни експерти от държави с опит при разследването на случаи на умишлено отравяне на диви животни.

Друга от мерките е създаването на постоянен механизъм за координация между институциите. Идеята е при сигнал за отрова или съмнение за отравяне информацията незабавно да достига до всички компетентни органи, а действията на място да започват възможно най-бързо.

В механизма се предвижда да участват МОСВ, МВР, Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, прокуратурата и организации с практически опит. Работата му няма да бъде ограничена единствено до посегателствата срещу защитени животни, а ще обхваща по-широко престъпленията срещу околната среда.

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От МОСВ предупреждават, че последствията от поставянето на отрова могат да бъдат много по-големи от смъртта на конкретното животно, срещу което е насочена. Една примамка може да убие множество диви и домашни животни, да застраши хора и да замърси почвите и водите.

„Отровата, оставена в природата, не избира жертвата си. Тя може да засегне редки и защитени видове, домашни животни и хора и да създаде риск за почвите и водите. Затова срещу подобни действия трябва да има бърза реакция и реална отговорност“, заяви директорът на дирекция „Национална служба за защита на природата“ Мирослав Калугеров.

Институциите ще работят и по причините, които стоят зад използването на отровни примамки. Част от случаите са свързани с конфликти между животновъди и хищници. При опити за унищожаване на хищници жертви на отровата могат да станат лешояди и други животни, за които примамката първоначално не е била предназначена.

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Затова се планира по-активна работа с хората в рисковите райони, включително предоставяне на информация за възможностите за обезщетяване при щети, причинени от защитени видове, и за мерките, чрез които подобни конфликти могат да бъдат предотвратени.

Ще бъдат организирани и информационни кампании за опасностите от използването на отрови и за административната и наказателната отговорност, която извършителите могат да понесат.

Редактор: Цветина Петкова