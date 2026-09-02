НСО излезе с позиция по случая със задържането на екоаиктивистката Гергана Петрова. Арестът беше извършен от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

От службата казват, че поведението на Петрова значително се отличавало от това на другите граждани и журналисти. Според НСО тя се представила за журналист, но отказала да се легитимира с журналистическа карта или документ за самоличност. След това е потърсено съдействието на МВР за установяване на самоличността ѝ.

От НСО казват още, че не са ограничавали достъпа до премиера при посещението в Струмяни. Допълват, че Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси на Румен Радев.

От службата също така подчертават, че по закон разпорежданията на техните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица.

Правомерно ли е задържането на Гергана Петрова в Струмяни?

Цялата позиция на НСО:

„По повод тиражирани манипулативни твърдения, които се отнасят и до Националната служба за охрана, във връзка с осъществени дейности по охрана съгласно Закона за НСО в с. Струмяни на 28.08.2026 г. и въз основа на установените до момента факти и обстоятелства, НСО заявява следното:

По време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност.

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Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица.

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Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.

Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като „граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя”.

Редактор: Ина Григорова