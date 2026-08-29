Министерският съвет изпрати официална позиция до медиите във връзка със задържането на активистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

От видеокадрите е видно, че самата Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба.

Тече проверка до пълното изясняване на случая.

Ето и цялата позиция на МС:

"Във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите, Правителствената информационна служба напомня:

При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба.

Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля".

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Припомняме, че на 26 август жената беше принудително отведена в районното управление по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Кадри от случилото се бяха разпространени от местния сайт „Пиринско“ в социалните мрежи.

На видеото се вижда как трима полицейски служители се опитват да качат Петрова в служебен автомобил, докато тя настоява, че не е извършила нарушение. „Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село“, повтаря екоактивистката. „Няма да влизам в колата, оставете ме да се прибера вкъщи при детето си“, настоява тя. На кадрите се чуват и присъстващи граждани, които питат служителите защо я отвеждат и заявяват, че според тях полицията няма право да го прави.

По-късно от МВР разпространиха позиция за случая. Според ведомството полицейските служители са се намесили след искане за съдействие от Националната служба за охрана.

По информация на НСО жената се опитала да влезе в специално обособена зона за журналисти. Служителите няколко пъти поискали от нея да представи документ за самоличност и журналистическа карта. Според официалната версия тя не го направила, след което от НСО потърсили съдействие от органите на МВР с цел гарантиране на безопасността.

Петрова била принудително отведена в районното управление, за да бъде установена самоличността ѝ. Там ѝ е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила документ за самоличност. След извършването на тези действия тя е била освободена.

На 28 август стана ясно, че Илия Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград. Той беше освободен със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова.

Редактор: Дарина Методиева