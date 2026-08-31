Задържането на активистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни предизвика обществена реакция и проверки в МВР и НСО. Петрова заяви в ефира на NOVA, че е искала единствено да зададе въпрос и определи действията на служителите като незаконен арест. Правомерно ли е задържането и наложи ли се използването на подобни действия от страна на органите на реда?

Според Лъчезар Лисицов от Асоциацията на европейските журналисти случаят не трябва да се разглежда само през призмата на това дали Петрова е професионален журналист. „Всеки по Конституция има право да търси информация и да разпространява информация“, посочи той в ефира на "Твоят ден". По думите му има и противоречие между обясненията на МВР и НСО - от министврството говорят за зона за журналисти, а от НСО посочват зона за охрана на охраняваното лице. „Понякога един такъв местен човек може да зададе по-адекватните въпроси от журналисти, които може да не са толкова добре запознати“, коментира Лисицов.

Задържаната при посещението на Радев в Струмяни Гергана Петрова пита кой е разпоредил ареста ѝ

Според доц. Жюстин Томс става дума и за сериозна комуникационна грешка. „Вече не може да контролираме средата, както е била контролирана дори преди 5 или 10 години. Живеем в епохата на социалните мрежи“, каза тя. По думите ѝ подобни действия само засилват съмнението и недоверието, а институциите трябва да са готови да отговарят и на неудобни въпроси. „Няма място за цензура в епохата на социалните мрежи“, категорична бе Томс.

Адвокат София Разбойникова заяви, че според нея има превишаване на права. „Полицията има право да проверява самоличността, ако има съмнения, но самоличността не се установява само по лична карта“, обясни тя. По думите ѝ използването на физическа сила и помощни средства е допустимо само в изрично определени от закона случаи, а Петрова може да оспори задържането и да търси обезщетение от държавата.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова