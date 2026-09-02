Снимка: FireBrigade1
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Такъв беше употребен за първи път у нас преди дни
За първи път у нас дрон се включи в гасенето на пожар – този път край Рилския манастир. Машината може да носи десетки литри вода и да достига до труднодостъпни места, където работата на пожарникарите е изключително сложна. Ще се превърне ли тази технология в нов инструмент в борбата с горските пожари?
Димитър Димитров от „FireBrigade1” показа в ефира на "Здравей, България" как точно работят дроновете.
За първи път у нас: Дрон се включи в гасенето на пожар край Рилския манастир (СНИМКИ)
Той обясни, че минусът на дроновете е, че може да носи до 80 литра. Плюсовете са, че при по-висока надморска височина може да застане в една точка, да се прицели и цялото количество вода да падне върху конкретно място.
Димитров допълни, че хеликоптерите могат да направят завихряне, което да доведе до разпалване на пожара.
Повече гледайте във видеото.
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