Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев назначи нов състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Промяната е временна и цели да осигури професионално управление до провеждането на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия. От длъжност са освободени досегашните членове доц. д-р Борислав Арнаудов, Георги Велков и д-р Людмил Иванов.

В новия състав влизат Иван Личев, Кристиан Ваклинов и инж. Кънчо Христов. Личев има над 30 години опит във финансите, енергетиката и транспорта, като в периода 2019-2021 г. е бил генерален мениджър на „БДЖ - Товарни превози“. Ваклинов има над девет години професионален стаж в „БДЖ - Пътнически превози“ и е познат с гражданските си инициативи в защита на железопътния транспорт и Родопската теснолинейка. Инж. Христов е строителен инженер с опит в управлението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране.

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Предстои новоназначеният Съвет на директорите да проведе първото си заседание, на което членовете ще изберат помежду си изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ“. След разпределянето на функциите документите ще бъдат внесени за вписване в Търговския регистър. Очаква се процедурата да отнеме няколко работни дни.

Според транспортното министерство новият състав е подбран с оглед на професионалната експертиза в областта на транспорта, финансите и управлението на инфраструктурни проекти. Иван Личев ще бъде независим член на съвета съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия.

Редактор: Ралица Атанасова