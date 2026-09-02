Митнически служители от Териториална дирекция „Митница Варна“ задържаха голямо количество недекларирани стоки при проверка на контейнер, пристигнал с морски транспорт от Китай. Сред откритите артикули са 85 000 пластира за отслабване, 560 детски пистолета и лазерни писалки.

Контейнерът бил предназначен за внос в България и по документи е съдържал групажни стоки от Китай. След анализ на риска служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ го селектирали за щателна митническа проверка.

Снимка: Териториална дирекция „Митница Варна“

При контролните действия инспекторите открили пакети с 85 000 недекларирани пластира за тяло, съдържащи гелообразна субстанция и магнит. Към тях имало и 2700 търговски опаковки с надписи за лепенки за отслабване с натурални съставки. В контейнера са установени още 560 детски пистолета и лазерни писалки, които също не са били декларирани.

Митническите служители са открили и 300 декларирани устройства за управление на видеоигри – джойстици, имитиращи дизайна на световноизвестна търговска марка.

Задържаха 12 контейнера със стоки за над 2 млн. долара при разследване на Европрокуратурата (СНИМКИ)

Общо 87 700 недекларирани артикула са задържани. По случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

Заради съмненията за нарушение на права върху интелектуалната собственост 300-те джойстика също са иззети.

От „Митница Варна“ съобщават, че само през последните три месеца митническите служители са задържали над 165 000 контрабандни артикули при засиления контрол. Недекларираните стоки са откривани предимно в пратки от Китай и Турция, предназначени за българския пазар.

Редактор: Дарина Методиева