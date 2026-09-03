Две политически партии и един инициативен комитет са внесли до 17:00 часа на 3 септември документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от ЦИК.

Заявление е подал инициативен комитет, който издига Лъчезар Аспарухов Аврамов като независим кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов като независим кандидат за вицепрезидент. Комитетът е представляван от Марияна Ангелова Янева.

ЦИК започна регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори

Документи за регистрация са внесли и политическите партии „Възраждане“ и „Правото“.

ЦИК продължава да приема необходимите документи всеки ден между 9:30 и 17:00 часа във фоайето на сградата на Народното събрание. Срокът за регистрация на партии и коалиции за участие в президентския вот изтича в 17:00 часа на 9 септември. Инициативните комитети, които издигат независими кандидати, разполагат с още няколко дни - те могат да внесат документите си до 17:00 часа на 14 септември.

Редактор: Цветина Петкова