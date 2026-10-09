След полета кралят ѝ връчи букет и почетен знак

Тайландската кралица Сутида за първи път пилотира сама изтребител, докато крал Маха наблюдаваше полета от земята.

Кралският двор разпространи видеоклип, показващ как Сутида управлява изтребител „Грипен”, който излетя от авиобаза в Южен Тайланд. След полета кралят ѝ връчи букет и почетен знак. 

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Кралицата е преминала обучение, включително на симулатори, в съответствие със стандартите на Кралските тайландски военновъздушни сили. Сутида започнала да лети през май 2010 г. и има натрупани около 1200 летателни часа с различни типове самолети, включително „Боинг 737”. Тя е изпълнявала и функциите на втори пилот на краля по време на пътуванията му.

Редактор: Цветина Петкова

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