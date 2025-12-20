Испанската принцеса Леонор извърши първия си самостоятелен военен полет. Военната авиация разпространи кадри от полета в четвъртък, който е част от обучението на принцесата. Самолетът, който тя управлява, е витлов „Пилатус PC-21“.

Преди известно време правителството на Испания и Кралският дом обявиха, че Леонор ще премине активно военно обучение, преди да учи в университет. Неотдавна принцесата плаваше и на четиримачтов кораб, използван от испанския флот за тренировки. Тази форма на обучение следва стъпките на баща ѝ - краля на Испания Фелипе VI, който премина по същия път през 80-те години.

Испанската принцеса Леонор тръгна на презокеанско пътуване като моряк (ВИДЕО)

Редактор: Мария Барабашка