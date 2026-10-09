Какво стана ясно след срещата на външните министри на България и Северна Македония? Защо миналото продължава да диктува отношенията по оста София-Спокие. Темата коментираха в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS журналистът и арабист Нина Спасова и проф. Спас Ташев от Института за изследване на човека към БАН.

„Ситуацията в Северна Македония не се е променяла от няколко години насам. Нямам как да очакваме промяна, след като откакто правителството е на власт, но не променя своята позиция. Опитват се да покажат, че има проблем между България и Северна Македония, а той всъщност е между нея и Европейския съюз”, смята журналистът.

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По думите на Спасова не може здравето на 23-годишната Ива Михайлова да бъде тълкувано като фраза на добра воля. „Става дума за здравето на едно младо момиче. Ясно е обяснено, че лечението ѝ е възможно само в България, Турция и Израел, а след това ѝ е нужна и рехабилитация”, каза тя.

„По лицето на Муцунски имаше иронична усмивка, което означаваше, че дори и той не си вярва. За мен е необяснимо защо беше поискана среща с външния ни министър при положение, че срещата за Коридор 8 беше заложена отдавна. Това е имитация на действия. Диалогът е замръзнал”, каза проф. Ташев.

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Той определи страната като „троянски кон” на Сърбия, Русия и Китай. „Няма как властта да казва, че иска да провежда европейски политики, а на практика да обслужва съвсем други интереси. България не може да си позволи да допусне една държава да започне преговори и по този начин да минира европейското единство”, смята експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев