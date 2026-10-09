Бивш служител на украинските служби за сигурност, свързан с бомбния атентат в Монако през юни , чиято цел е бил мултимилионер, заявява, че е смятал, че операцията е била одобрена от високопоставени представители на Военното разузнаване на Украйна. Това казва в интервю за BBC от затвора в Киев Виталий Жикович.

Припомняме, че при инцидента, роденият в Украйна бизнесмен Вадим Ермолаев и 13-годишният му син бяха ранени, а партньорката му получи по-тежки наранявания. По-късно Ермолаев определи оцеляването им като „нищо по-малко от чудо“.

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Жикович се определя като „свободно практикуващ сътрудник“ на украинската Служба за сигурност и твърди, че Анастасия Березовска – жената, заснета от камерите да поставя бомбата в Монако – е била негов „агент“. Седмица след атентата тялото на Березовска беше открито в гориста местност западно от Киев с огнестрелни рани в главата.

Жикович казва, че самият той не я е убил. Той е арестуван и обвинен в убийството ѝ заедно с действащ служител на военното разузнаване на Украйна на име Владислав Реут.

Първоначално Реут признал пред разследващите и ги отвел до мястото, в което било заровено тялото ѝ. Няколко дни по-късно обаче, по време на съдебно заседание, той променил показанията си и обвинил Жикович. В интервюто Жикович твърди, че Реут, когото нарича „Шефа“, е „предложил операцията“ в Монако срещу Вадим Ермолаев. Жикович останал с впечатлението, че става дума за официална мисия.

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„Както ме информира Реут, тази операция е била разрешена и одобрена от неговите началници, които са служили в Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната“, заявява той.

Жикович се разграничава от самия взрив и твърди, че Реут е поискал да използва Березовска за извършването на атентата. Когато Жикович отказал, тъй като според него тя не била преминала пълно обучение, Реут се съгласил вместо това да я изпрати да извърши разузнаване на място.

След това Реут започнал да комуникира директно с Березовска, без да го включва в комуникацията, твърди Жикович. По думите му Реут е осигурил на жената и взривните вещества. В свое изявление Службата за сигурност определя Жикович единствено като „бивш служител на правоохранителните органи“.

Ермолаев е бил атакуван в Монако, докато той и семейството му се прибирали след вечеря край морето. На запис от охранителна камера се вижда как Березовска върви малко пред групата, след което оставя взривното устройство в чанта пред входната им врата. Бомбата се взривява точно когато семейството се приближава.

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Березовска бързо е идентифицирана като заподозряна за поставянето на бомбата, а на 2 юли нейна снимка, извлечена от записи на охранителни камери, е разпространена от Интерпол.

По това време тя вече е напуснала страната. Първоначално пътувала с автомобил през Италия и Германия, а след това взела автобус от Франкфурт до Украйна. Преди да бъде заловена и разпитана обаче, Реут и Жикович я отвели в гората и я убили. Двамата взаимно се обвиняват за убийството ѝ с огнестрелно оръжие.

Самият бизнесмен отхвърля няколко от разпространяваните версии. Сред тях е предположението, че нападението може да е свързано с борба между организирани престъпни групи, занимаващи се с изключително доходоносни измамни колцентрове в Украйна. Вадим Ермолаев е заявил пред вестник „Украинска правда“, че „никога не е имал нищо общо с нищо“ по този случай.

Жикович твърди в интервюто, че Реут му е казал, че бомбеният атентат е бил в отговор на „финансирането на анексирането на Крим“. Той разбрал това като твърдение, че Ермолаев е плащал данъци на Русия от бизнеса си в окупирания от Русия Крим. „Според мен това представлява основание за провеждането на операцията“, казва той от затвора. Ермолаев многократно е отричал да има каквито и да било останали бизнес интереси, свързани с Русия.

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Докато разследването продължава – както на атентата в Монако, така и на убийството в Украйна, семейството на Березовска също има много въпроси, на които търси отговор. 39-годишната жена живеела в Германия от началото на 2022 г., когато напуснала Украйна като бежанка заедно с малкия си син.

Жикович твърди, че тя е водила двойнствен живот, като работела с него като агент в операцията. По думите му двамата се запознали онлайн и работели за „отблъскване на въоръжената агресия на Руската федерация“. Съпругът на Березовска казва пред BBC, че това твърдение е „пълна безсмислица“. Той смята, че тя е била въвлечена в цялата история, без да осъзнава какво се случва.

Жикович разказва, че Березовска му се обадила в деня след атентата в Монако. Когато я попитал защо го е извършила, а тя му казала, че Реут ѝ е обещал огромно възнаграждение. „50 000 долара не се намират просто така на улицата“, обяснила тя според разказа му.

Редактор: Никола Тунев