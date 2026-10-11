Слънцето може би някога е погълнало скалиста планета с маса от 5 до 10 пъти по-голяма от тази на Земята. Този сценарий би могъл да обясни защо в Слънчевата система липсват суперземи - планети, често срещани другаде във Вселената.

Изследователи от университета Еге в Турция стигнаха до тази хипотеза, използвайки компютърно моделиране. В много планетарни системи астрономите открили суперземи - скалисти планети, значително по-големи от нашата. Такива небесни тела обаче липсват в Слънчевата система. Причините за тази разлика остават загадка. Изследователите предполагат, че няколко големи планети може да са се образували в орбитата на Меркурий по време на ранните етапи на формирането на Слънчевата система. Някои от тези планети може впоследствие да са паднали в младото Слънце и да са били погълнати.

Слънцето се „усмихна“ на астрономите (СНИМКИ)

► Какви следи може да е оставила планетата

Ако Слънцето наистина е погълнало толкова голямо небесно тяло, неговият материал би могъл да промени химичния състав и последващата еволюция на вътрешните слоеве на звездата. По-специално, тази хипотеза би могла да помогне да се обясни необичайно ниското съдържание на литий на повърхността на Слънцето. Изследователите смятат за важно, че моделирането им е позволило да стеснят възможния диапазон на масите за погълнатата планета. Засега обаче това е само теоретично обяснение, а не потвърдено откритие на липсваща планета.

► Как учените ще тестват хипотезата

Следващата стъпка ще бъде търсенето на независими наблюдателни доказателства. Учените планират да проучат дали химически следи от погълнатата планета биха могли да са се запазили в по-дълбоките слоеве на Слънцето. Ако бъдат открити такива признаци, това ще помогне за по-доброто разбиране на ранната история на Слънчевата система и процесите на формиране на планетите.

Редактор: Дарина Методиева