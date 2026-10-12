След горещите за октомври почивни дни времето вече навлиза в нова фаза - в ход е захлаждане с валежи, с което метеорологичната обстановка ще е с параметри, по-близки до обичайните за есента.

Първата половина на седмицата ще е облачна и с напоителни дъждове. От понеделник до сряда сумарните валежи в отделни точки на Централна и Източна България ще достигнат 80-100 литра на квадратен метър. В най-високия планински пояс ще вали и сняг. Първите два дни ще вали с прекъсвания почти в цялата страна, в средата на седмицата от Западна на изток дъждовете ще спират. Ще се усили вятърът в Източна България и особено край морето. Поривите от север ще са със скорост до 80-100 км/ч и ще са причина за образуване на вълни с височина до 2-3 метра по южните открити брегове.

Край на октомврийското лято

В четвъртък облачността ще се разкъсва и в хода на деня над цялата страна ще се покаже слънцето. Заради ново нахлуване на студен въздух, в петък отново ще вали в централните и западните райони - на ниските места - дъжд, а на по-високите - сняг. Почивните дни ще са с променлива облачност и вероятността за валежи ще се запази малка.

Дневните температури в периода ще са динамични - в понеделник в Източна България все още ще варират до 20-25 градуса. Във вторник и сряда ще е откровено студено, с максимални за деня показания на термометрите между 10 и 15 градуса. След това, през втората половина на седмицата, термометрите ще показват между 15 и 20 градуса.

Седмицата на изборите за президент ще започне с променлива облачност, с тенденция за повече слънце. С наближаването на вота обаче, предстои поредна есенна валежна обстановка. Следобедните температури в началото на периода ще са между 15 и 20 градуса, а за изборите ще се понижат с 3-4 градуса.