Поредицата от тежки пътнотранспортни произшествия през последните дни и особено трагичният инцидент край Плевен отново насочи общественото внимание към войната по пътищата. „Категорично, ако говорим за конкретната тежка катастрофа, скоростта е била изключително висока”. Това коментира представителят на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи Илия Тодоров в ефира на NOVA NEWS.

Той изрази съболезнования към близките на жертвите и подчерта, че скоростта при този инцидент била значително над разрешената, като километражът на автомобила показал между 130 и 140 км/ч при ограничение от 60 км/ч. Това, по думите му, довело до излитане на автомобила извън пътното платно. Той добави, че на мястото на инцидента, въпреки наличието на множество паметни плочи от предишни катастрофи, липсва ограничителна или обезопасителна система като мантинела или бетонни разделителни блокчета.

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Тодоров обърна внимание и на липсата на адекватни мерки от страна на държавата. По думите му макар да е имало проект за изграждане на мантинели и гласуван бюджет за неговото изпълнение, средствата били пренасочени заради проблемите с безводието в Плевенско. „Така и не се стигнало до обезопасяване на участъка”, заяви Илия Тодоров.

Тодоров акцентира върху необходимостта от по-сериозна подготовка както на новитеводачи, така и на професионалните шофьори. Той посочи, че автомобилният парк в България е един от най-старите в Европа, което допълнително влошава ситуацията. „Трябва да се работи в посока предотвратяване на тежките инциденти и това минава именно през контрол, неизбежност, бързина на наказанието и изкореняване на това чувство за безнаказаност”, коментира експертът.

Тодоров изрази скептицизъм относно влиянието на новосъздадената агенция за пътна безопасност, която трябва да следи пътната обстановка в реално време. Според него съществуват множество институции с отговорности в тази сфера, но липсва ефективна координация помежду им. Той предложи новата агенция да има правомощия да извършва проверки от край до край на автомобили, камиони и пътища, както и да налага санкции за нарушения. „Тази санкция да може да бъде налагана веднага, на момента и максимално бързо”, добави Тодоров.

Илия Тодоров подчерта, че са необходими спешни и крути мерки за справяне с проблема, който остава един от най-сериозните за България.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка