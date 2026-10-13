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Журналист определи отношението на страната ни към нашата съседка като край на "приказките и романтиката"
По случая с Ива Михайлова трябва да се отбележи, че българското общество се е отърсило вече от темата за Северна Македония. Преди години отношението към страната беше като за най-романтичната част от българската история, говореше се с любов да помогнем на нашите съседи. Но се оказа, че пътят към Ада е осеян с добри намерения. Българите обаче се отърваха от тази ненужна емоционалност. Това каза журналистът Петър Колев в ефира на „Здравей, България”.
Той посочи, че никой у нас не знае как Ива Михайлова се е прибрала, но най-важното е, че младата жена ще получи нужното лечение в болница „Пирогов”.
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Журналистът адмирира адвокатът на Михайлова, затова че я е извел от Северна Македония.
Колев каза, че „македонските българи за тези години се наслушаха на много приказки как българските институции, държава и общество ги защитават”. Той припомни случая със Спаска Митова, която е влязла в затвора заради бракоразводно дело, разболяла се и е починала. „30 години приказки и романтика” – така журналистът определи отношението на България към сънародниците ни в Северна Македония.
Проф. Спас Ташев от Института за изследване на човека към БАН каза по повод Ива Михайлова, че човек е невинен до доказване на противното, а в Северна Македония вече е обявявана за престъпник заради катастрофата. Той не смята, че Северна Македония ще постави въпроса за връщането на младата жена у нас пред европейските институции.
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Колев припомни, че македонски младежи, които пострадаха при пожара в дискотеката в Кочани, са били лекувани у нас.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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