Очакваме да видим адекватно поведение на властта, защото при предишните инциденти реагираха доста забавено с липса на конкретика и яснота, което не е добре за обществото. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл“ Петко Петков. „Интересно е как ще се позиционира властта оттук нататък, защото досега не беше в добра кондиция и това може да насочи обществена подкрепа в една или друга посока“, коментира той и добави, че е напълно възможно политиците да грабнат темата.

Журналистът от „Сега“ Людмил Илиев коментира, че очаква България да започне да плаща цената на това, че 5 години се отнася с небрежност и неглижира националната отбрана и сигурност. „Толкова време от другата страна на Черно море се води война, този район е превърнат в тежка милитаризирана зона и за това време ние трябваше да се подготвим за възможността, че тази война ще стигне и до нашите брегове. Трябваше да имаме практически възможности за отбрана и за спасяване“, заяви той.

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Журналистът допълни, че вече осем месеца се води и тежка война в Персийския залив, която се характеризира именно със системни удари срещу търговското корабоплаване. „Някой е гледал внимателно какво става там и сега прилага същия наръчник тук в Черно море. Така че можем да очакваме това нещо да се превърне в кампания, в нещо системно с всичките сериозни последици на нашето собствено корабоплаване, за нашата крайбрежна ивица, за нашата държава като цяло“, категоричен бе Илиев.

Социологът Кольо Колев коментира, че тази тема едва ли ще има особено отношение към предизборната кампания. По думите му друг е въпросът, че ситуацията става все по-неприятна и очевидно има ескалация на напрежението в Черно море. „Единственото смислено нещо, което може да се направи е да се подготвим за спасителни акции. Що се отнася за отбрана и защита, не съм чувал никъде да се осъществили стопроцентова защита срещу дронове“, каза Колев.

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По думите му извън външните фактори на войната има и вътрешни, а именно кой храни войната и кой дава ресурса за нея. „И върху Русия може да бъде оказан натиск в една или друга посока, така че да бъдат ограничени силовите действия и да бъде даден шанс на дипломацията – нещо, което до момента беше тотално загърбено. Решението е, че трябва да бъде намерен компромис в така наречената колективна сигурност за Европа като цяло“, коментира социологът.

Според Петко Петков не осъзнаваме колко сме близо до тази война. „И вместо да говорим „купешки приказки“ за световен мир, трябва да помагаме на уязвимите, да ги подкрепяме и да потискаме агресора, за да спре тази война“, категоричен бе той.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Цвета Лазаркова