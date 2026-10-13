Снимка: БГНЕС
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Нападенията срещу кораби са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право, заяви Йотова
България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Това заяви президентът Илияна Йотова след атаките от изминалите часове.
"Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона", подчерта тя.
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Йотова добави още: "Тази нощ отново бяха атакувани два търговски кораба в прилежащата зона на Република България в Черно море. Корабът „CHELSEA 3“ под малтийски флаг е ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Варна, а плаващият под флага на Гвинея-Бисау кораб „HS Dignity“ е потопен на 15 морски мили източно от Крапец. След бързата реакция на Морския координационен спасителен център във Варна целият екипаж на първия кораб е спасен, както и моряци от втория кораб. Всички усилия на българската държава, с участието на Въоръжените сили, Гранична полиция и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, са насочени към търсене и спасяване на оцелели".
Президентът заяви, че създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 7 октомври Консултативен съвет за национална сигурност, подчерта още Йотова.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петрова
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