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Какво вдъхновило автора
Днес се навършват 100 години от първото издание на книгата за Мечо Пух. Вече цял век британският писател Алън Милн радва много поколения с историите си за симпатичното мече и неговите приятели животни.
Героят Мечо Пух се появява за първи път малко по-рано — в разказ за Коледа, публикуван във вестник The Evening News през декември 1925 г., но именно книгата, издадена на днешния ден преди 100 години, го прави световен феномен.
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Всички основни герои в приключенията на Мечо Пух са вдъхновени от истинските плюшени играчки на сина на автора — Кристофър Робин.
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