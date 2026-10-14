Днес се навършват 100 години от първото издание на книгата за Мечо Пух. Вече цял век британският писател Алън Милн радва много поколения с историите си за симпатичното мече и неговите приятели животни.



Героят Мечо Пух се появява за първи път малко по-рано — в разказ за Коледа, публикуван във вестник The Evening News през декември 1925 г., но именно книгата, издадена на днешния ден преди 100 години, го прави световен феномен.

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Всички основни герои в приключенията на Мечо Пух са вдъхновени от истинските плюшени играчки на сина на автора — Кристофър Робин.

Редактор: Дарина Методиева