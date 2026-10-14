Снимка: Георги Манев, NOVA
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Няколко камиона аварираха
Ураганни пориви на вятъра затрудниха движението на тежкотоварни автомобили по Подбалканския път. Два тежкотоварни камиона се обърнаха, единият до Мъглиж, другият до Твърдица.
„Духаше силен вятър, на едно място ме заклати и тук вече ме обърна. Много е лошо! Хубавото е, че бяхме трима души и няма ударени”, каза шофьорът на единия обърнат камион.
На много места шофьорите спираха, за да изчакат стихването на вятъра. „Не може да се кара. Спряхме и не знаем до колко часа ще останем тук“, казва един от водачите. По думите на друг шофьор ситуацията е опасна, а единственото, което водачите могат да направят, е да изчакат вятърът да спре.
Видео: БГНЕС
Снимка: Георги Манев, NOVA
Полицията е организирала пункт в района на Мъглиж, откъдето предупреждава водачите за опасните условия и ги призовава да шофират с повишено внимание.
В Сливен мъж пострада сериозно, след като дърво падна върху него. Той е с множество травми и счупвания и е настанен в болница. По последна информация лекарите се борят за живота му и към момента е стабилизиран.
Друго дърво падна върху тролейбусните жици, а покрив на хотел беше съборен.
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