Скелет на динозавър на 67 милиона години ще бъде предложен на търг в Ню Йорк. Екземплярът, наречен Джоди, дълго време е бил представян като малък, млад екземпляр от вида Тиранозавър рекс. Последните изследвания обаче доказаха, че става въпрос за отделен вид - нанотиранозавър.

Скелетът е открит през 2019 година в американския щат Монтана, като останките му са изключително добре запазени. Очаква се да бъде продаден за между 6 и 9 милиона долара.

Скелет на тиранозавър Рекс беше продаден за 50 милиона долара на търг (ВИДЕО)

„Можем да ги сравним с лъв и гепард. Нанотиранозавърът е бил по-бърз и пъргав и е разкъсвал плътта на плячката си, докато Тиранозавър рекс е можел да поглъща големи парчета, включително кости. Това е важно откритие за палеонтологията. Между двата вида има около 150 съществени анатомични разлики. Една от най-видимите е в предните крайници. При нанотиранозавърът те са значително по-дълги, а ноктите - по-големи. Краката му също са по-дълги и стройни, което подсказва, че е бил приспособен за бързо бягане. Скелетът се състои от около 191 кости. Черепът е почти изцяло запазен, като липсват едва около 10% от него. Той се състои от 53 кости и съдържа много от най-важните анатомични белези, по които учените определят вида. Именно затова черепът е една от най-ценните части от целия скелет”, обясни вицепрезидентът и глобален ръководител на отдела за наука и природонаучни експонати в „Сотбис” Касандра Хатън.

Редактор: Ина Григорова