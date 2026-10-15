Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обвини българската гражданка Ива Михайлова и нейния адвокат Николай Димитров, че са напуснали страната незаконно. Той отхвърли твърденията им, че са преминали през официален граничен пункт и обяви, че властите разследват обстоятелствата около пристигането на младата жена в България.

По време на пресконференция в Битоля Мицкоски заяви, че информацията, разпространена от българските медии за преминаването на границата, не отговаря на истината. „Абсолютно невярно е, че заедно с адвоката ѝ са преминали през официален граничен пункт и че са били поздравени. Това е лъжа“, заяви министър-председателят, цитиран от кореспондента на БТА в Скопие Маринела Величкова.

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Според македонския премиер последното регистрирано влизане на адвокат Николай Димитров в РСМ е било на 28 септември, като твърди, че тази информация е потвърдена и от българска страна.

Мицкоски съобщи, че Министерството на вътрешните работи в Скопие вече проверява по какъв начин Михайлова е напуснала страната. Той отправи предупреждение както към нея, така и към баща ѝ Симеон Михайлов, който живее в България и има постановена присъда в Северна Македония. „Рано или късно и двамата ще се изправят пред правосъдието“, заяви премиерът.

Той отправи остри критики и към българското политическо ръководство, обвинявайки го, че използва случая за демонстрация на политическа сила и създава напрежение в двустранните отношения.

Мицкоски изрази недоволство, че според него България не връща осъдения Симеон Михайлов в Северна Македония, а вместо това го превръща в публична фигура. Той разкритикува и поведението на дъщеря му, която е израснала и получила голяма част от образованието си в Северна Македония.

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Премиерът отхвърли и обвиненията на опозицията в Скопие, че напускането на Ива Михайлова е било предварително договорено между властите на двете държави. Според него подобни твърдения целят да навредят на управляващата ВМРО-ДПМНЕ.

„Ако е било уговорено, нека ги върнат и двамата още днес“, заяви той, настоявайки Ива Михайлова и баща ѝ да бъдат предадени на властите в Северна Македония.

23-годишната Ива Михайлова, която притежава българско и северномакедонско гражданство, е подсъдима по дело за пътнотранспортно произшествие в района на Кочани от началото на октомври 2025 г. При катастрофата е загинал човек, а други са пострадали, включително самата тя.

След инцидента двата ѝ паспорта са били отнети и ѝ е наложена забрана да напуска Кочани.

На 12 октомври стана ясно, че Михайлова се намира на българска територия. Пред медиите тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт, като младата жена се е легитимирала с личните си карти, издадени от България и Северна Македония.

От МВР в Скопие обаче съобщиха, че в информационната система на граничните власти няма данни за нейното напускане на страната. Впоследствие съдът в Кочани промени мярката ѝ за неотклонение на 30-дневно задържане под стража, а Михайлова беше обявена за международно издирване.

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Баща ѝ Симеон Михайлов, който от години живее в България, също е издирван от властите в Северна Македония. Срещу него има присъда за опит за убийство и участие в престъпно сдружение. Самият той оспорва обвиненията и твърди, че е станал жертва на несправедливо наказателно преследване. По думите му първоначално е бил обвинен в пране на пари с цел да бъде отнет бизнесът му.

Редактор: Цветина Петкова